مجد الكروم: معاناة وخسائر بسبب انقطاع التيار الكهربائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مواطنون في قرية مجد الكروم، عن معاناتهم وغضبهم إثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل وعلى مدار ساعات متتالية عن منازلهم ومحالهم في الأيام الأخيرة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي بتذمر المواطنين في ظل الأجواء الخماسينية السائدة في البلاد، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بأصحاب المحلات التجارية.

ويطالب المواطنون في مجد الكروم، السلطة المحلية وشركة الكهرباء بإيجاد حل سريع واحتواء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وقال عضو مجلس محلي مجد الكروم، عز الدين بدران، لـ"عرب 48"، إنه "من الواضح أن انقطاع التيار الكهربائي نابع من منطلق عنصري، وكل ما يشاع حول الضغط وأن الانقطاع يتركز بالأساس في المنازل والمحلات غير المرخصة ما هو إلا حجج واهية".

عز الدين بدران

وأشار إلى أنه "من الصعب وصف المعاناة التي يتكبدها مئات المواطنين وأصحاب المحلات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على مدار ساعات وأيام متتالية، خصوصًا في ظل موجة الحر السائدة في البلاد".

وتابع "في أعقاب ذلك قمت اليوم بإبراق رسالة طالبت من خلالها شركة الكهرباء بإيجاد حل لهذه الأزمة خلال 24 ساعة، وفي حال عدم ذلك سنقوم بتصعيد الأمور من خلال اتخاذ خطوات احتجاجية وأخرى على الصعيد القضائي".

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وختم بدران بالقول إن "استمرار انقطاع التيار الكهربائي هو استهتار بحقنا ووجودنا وأمننا، ونحن إذ نطالب شركة الكهرباء صاحبة الموارد بإيجاد حل فوري وإعادة تزويد الكهرباء للمنازل والمحلات في القرية".

ومن جانبه، ذكر محمود علوان وهو صاحب محل خضروات وفواكه في مجد الكروم، لـ"عرب 48"، أنه "تكبدت خسائر بعشرات آلاف الشواقل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ولغاية اليوم لا أرى تحركا جديا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة".

وأضاف "قمت باستدعاء ممثلين عن المجلس المحلي من أجل رؤية حجم الخسائر التي تكبدتها، كما توجهت لشركة الكهرباء لكن أحدا منهم لم يحرك ساكنا من أجل إعادة التيار الكهربائي".

وأكمل "هناك استهتار واضح إذ يبدو التعامل معنا وكأننا مواطنين من الدرجة الثانية، فلو كان الأمر في بلدة يهودية لما رأينا ما نراه الآن في مجد الكروم من تكبد معاناة وأضرار خصوصًا في ظل حالة الطقس والأجواء الخماسينية السائدة".

وأنهى علوان بالقول "على الصعيد الشخصي سأقوم بالتوجه لمحامي من أجل متابعة الموضوع بالمسار القضائي حتى أحصل على تعويض بالخسائر التي تعرضت لها".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، غير أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.