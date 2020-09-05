إحباط هجوم إرهابي على مطار صومالي

السبت 5 سبتمبر 2020

أحبطت قوات مشتركة، اليوم السبت، هجوماً شنته حركة الشباب الإرهابية على مطار مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ بإقليم غلغدود، وسط الصومال.



وقالت مصادر في قيادة الجيش الصومالي لوسائل إعلام حكومية، إن قوات صومالية وقوات أفريقية من بعثة السلام الأفريقية «أميسوم» نجحت في التصدي لهجوم لحركة الشباب الإرهابية على مطار مدينة طوسمريب.

وأضافت المصادر أن القوات الأفريقية تلقت المعلومات التي تفيد بتخطيط مسلحي الشباب، لشن هجوم على مطار مدينة طوسمريب، وأسهمت بالتصدي للهجوم الإرهابي.

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ويشهد وضع مطار مدينة طوسمريب هدوءاً حذراً، ولم تعلن أي جهة حتى الآن تفاصيل الخسائر الناتجة عن التصدي لمحاولة الهجوم على مطار طوسمريب. من جهة أخرى، قتل شخصان وأصيب 7 آخرون، بهجوم مسلح بمنطقة مريرغور في إقليم غلغدود وسط البلاد.

جاء الهجوم بعد فتح مسلحين مجهولين النار على أشخاص كانوا في مطعم شعبي عام بالمنطقة، وفق مسؤول محلي.

وقال وزير الإعلام بولاية غلمدغ أحمد شري لوسائل إعلام صومالية محلية: إن «قوات الأمن تتعقب حالياً على هؤلاء المجرمين».

وأضاف شري أن العملية الإجرامية جاءت لأسباب عصبية قبلية، معرباً عن أسفه.