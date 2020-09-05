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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى أكثر من 20 ألفاً والان مع التفاصيل
السبت 5 سبتمبر 2020
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لبنان إلى 20011 إصابة بعد تسجيل 531 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 187.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، أمس السبت، حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 523 من بين المقيمين و8 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 20011 منذ 21 فبراير الماضي.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 187 منذ 21 فبراير الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 105 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5868.
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