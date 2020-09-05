شكرا لقرائتكم خبر عن 385 إصابة جديدة بـ"كورونا" في النمسا والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 أعلنت النمسا اليوم تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد- 19/ خلال الساعات الـ24 الماضية.

و كشفت أحدث أرقام رسمية صدرت في النمسا عن تسجيل 29.087 حالة إصابة منذ ظهور المرض في البلاد تعافى منهم 24.828 شخصا فيما توفى 735 بسبب تداعيات الفيروس.

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