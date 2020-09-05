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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترد على تسميم نافالني والان مع التفاصيل
السبت 5 سبتمبر 2020
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إن الغرب استخدم غاز الأعصاب على نطاق واسع، وذلك ردا على اتهام موسكو بتسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني بهذا الغاز.
وأشارت الخارجية الروسية في بيان، إلى أنها لاحظت صدور عدة تصريحات معادية فيما يتعلق بموضوع صحة نافالني، وذلك بعد أن قالت ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز نوفيتشوك للأعصاب.
ولفت البيان إلى أنه "لعدة سنوات، لجأ مختصون في العديد من الدول الغربية والهيئات المتخصصة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى استخدام هذه المجموعة واسعة النطاق من المركبات الكيميائية".
وكان الاتحاد الأوروبي دعا الخميس الماضي، السلطات الروسية إلى فتح تحقيق في قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، مؤكدا عدم استبعاد فرض عقوبات.
دعوة الاتحاد الأوروبي لموسكو جاءت بعد الإعلان عن اجتماع استثنائي لهيئة صنع القرار الرئيسية في حلف شمال الأطلسي لمناقشة قضية تعرّض نافالني للتسميم.
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