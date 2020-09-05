شكرا لقرائتكم خبر عن 180 موظفاً و500 حقيبة.. عطلة عائلة أمير قطر بتركيا تثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وسائل إعلام تركية على مدار الأيام السابقة تفاصيل حول رُسّو يخت أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى على ساحل مدينة بودروم السياحية التركية، ووصول عدد كبير من الأمتعة والمُتعلقات وطُهاة ومربيات أطفال وحُراس إلى جانب عاملين بالقصر الحاكم بالدوحة بُرفقة عدد من أفراد العائلة القطرية.

حيث هبطت طائرتين خاصتين كان على متنهما عائلة أمير قطر تميم بن حمد بمطار ميلاس في مدينة بودروم، فيما حملت شاحنتين حقائبهم ومتعلقاتهم.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد وصل فوج من العائلة المالكة القطرية إلى مدينة بودروم التركية الساحلية بطائرة جامبو مع 180 من المرافقين والخدم، إضافة إلى شاحنتين من الأمتعة، و500 حقيبة وأسطوانة أكسجين (للغطس).

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واستغرق إفراغ الشاحنات من الحقائب البالغ عددها 500 حقيقة والعديد من أنابيب الغوص بضع ساعات.

وكان يخت "كتارا" الخاص بأمير قطر قد رسا بمدينة بودروم التركية قبل نحو ثلاثة أيام. واعتبارا من ساعات الصباح شهد اليخت حركة كثيفة، حيث ترددت عليه شاحنات محملة بالطعام وتبين أن الطواقم التي كانت تعمل على متن اليخت طوال اليوم كانت تقوم بإعداده وتجهيزه لاستقبال عائلة أمير قطر.

ومن الواضح أن النظام القطرى لا يهتم بشعبه أو ما يُعانيه من مشاكل اقتصادية يبدو أنها ستستمر لفترة دون حلول واضحة أو مُقترحة أو حتى فى ظل انتشار فيروس كورونا؛ ففى ظل هذه الظروف التى لا تُبشر بخير على أهل الدوحة، تتجه اليخوت الأميرية إلى تركيا، وقضاء العطلة المُقررة سنويًا مع حالة من البذخ لا يكترث النظام القطرى أن تظهر على مرآى من القطريين.