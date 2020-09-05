شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عشرات المنزال بسبب السيول في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

انهارت عشرات المنازل وسجلت خسائر مادية كبيرة جراء السيول والعواصف المصاحبة للأمطار في موريتانيا، مما أدى إلى تحرك الجيش لإجلاء المواطنين وتقديم السلطات مساعدات غذائية عاجلة للأسر المتضررة.

وقد غمرت مياه الأمطار أحياء سكنية ومحالّا تجارية في بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط مما شرّد العشرات من الأسر.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة كيدي ماغة تولي وحدات من الجيش إجلاء العشرات من الأسر إثر اجتياح السيول لمدينتهم، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلهم بين المناطق التي تغمرها السيول واختيار الأماكن الآمنة.