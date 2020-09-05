شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيظ : افتتاح صربيا وكوسوفو سفارات في القدس يُعد إجراءً باطلاً ومداناً والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أبو الغيط في البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، الموقف الثابت للجامعة العربية تجاه القدس بوصفها أحد موضوعات التفاوض الذي يرغب المجتمع الدولي في تحقيقه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويتعنت فيه الأخير، مشيراً إلى أن مساعي بعض الدول مثل صربيا وكوسوفو وتجاهل القرارات الدولية واستباق نتائج التفاوض، يُعد عملاً خاطئاً وغير قانوني يعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقيقي قائم على حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967.
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