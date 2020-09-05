شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 وفيات و433 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 6 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و224 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



و أوضحت الوزارة في بيان لها أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 67.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 % و نسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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