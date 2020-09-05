الشرطة البريطانية تكشف حقيقة المادة "المريبة" بإحدى الحافلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية مساء السبت، أن المادة "المريبة" التي عُثر عليها في حافلة بمدينة مانشستر آمنة.



وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنه: "جرى فحص العبوة وتم التأكد من أنها آمنة ولا يوجد خطر على الجمهور"، وسيتم رفع الطوق الأمني المفروض وإعادة فتح الطرق.

وبدأت الشرطة البريطانية في وقت سابق السبت، تحقيقاتها في بلاغات حول مادة "مريبة" داخل إحدى الحافلات بمحطة مانشستر بيكاديلي.

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وقالت شرطة مانشستر شمال غربي إنجلترا، على تويتر، إن عناصرها وصلوا إلى الموقع في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق، حيث تم إخلاء الحافلة كإجراء احترازي وفرض طوق أمني.

وضربت طوقا أمنيا امتد لمسافة 200 متر من الحافلة ذات الطابقين في كل الاتجاهات، وتواجدت أيضاً سيارات إطفاء والعديد من عربات الشرطة.

وكانت محكمة بريطانية أصدرت الشهر الماضي، حكما بسجن شقيق منفذ تفجير مانشستر، مدى الحياة، لمساعدته في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، قبل ثلاثة أعوام.

وبمقتضى قرار المحكمة، لن يغادر هاشم العبيدي السجن قبل 55 عاما لتورطه في الهجوم ا لذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي