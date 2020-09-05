السعودية: تسجيل 719 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 779 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم السبت، عن تسجيل 719 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 319932 ، بينها (20041) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(1470) حالة حرجة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بأنه تم تسجيل (779) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (295824) حالة ،وارتفاع عدد الوفيات الى (4049) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة.

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