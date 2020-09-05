شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية تعلن تسجيل 720 إصابة جديدة بمرض كورونا وشفاء 486 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم السبت ، تسجيل 720 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 88963 حالة في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.

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