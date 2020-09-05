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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تنقل مئات القاصرين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت تقارير إخبارية نقل تركيا نحو 350 قاصراً من سوريا إلى ليبيا، للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.
وذكرت "سكاي نيوز عربية" في تقرير اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 34 من القاصرين قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وأعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا.
وأضافت أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.
وأوضح التقرير أن هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار، مضيفاً أن "زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفّ في الآونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار.
ووفق تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، فإن أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين، أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2020.
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