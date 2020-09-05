شكرا لقرائتكم خبر 30 سنة سجن و296 جلدة لـ8 متظاهرين إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة الثورة الإيرانية بالسجن 30 عاما و296 جلدة وغرامة 80 مليون ريال على 8 متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة شيراز، وجميع المدن الإيرانية، في أعقاب رفع أسعار البنزين. ولم تستجب إيران للنداءات الدولية بتخفيف العقوبات عن المطالبين بالحرية، وقال موقع حقوق الإنسان «إن الفرع 101 من محكمة الثورة في محافظة شيراز، برئاسة القاضي محمد مهدي محمودي، أصدر الأحكام بالسجن والجلد والغرامة ضد كل من رضا عابدي مزنكي، علي أصغر غدیري، شایان أعظم، شایان شهریور، علي أصغر رحماني، عباس غلامي، علي لطفي شوریجه، علي علیخاني».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 سنة سجن و296 جلدة لـ8 متظاهرين إيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.