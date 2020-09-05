اليورانيوم الإيراني يتجاوز الاتفاقية النووية 10 مرات

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وأفاد تقرير الوكالة، بأن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كجم، لافتة إلى أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة. وأفاد تقرير للمنظمة الأممية «سمحت إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى الموقع لأخذ عينات بيئية».
وأضاف «ستحلل العينات في المختبرات التي هي جزء من شبكة الوكالة». وأشار إلى أن عملية التفتيش في الموقع الثاني ستتم «في وقت لاحق من الشهر الحالي في موعد تم التوافق عليه مع إيران».
وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها ستسمح للمفتشين بدخول الموقعين بعد زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. يشار إلى أن إيران منعت دخول مفتشي الوكالة في وقت سابق من العام الحالي.
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