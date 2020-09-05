شكرا لقرائتكم خبر خامنئي يبتز بريطانيا..سجينة مقابل 400 مليون إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألمحت بريطانيا إلى أن اعتقال السجينة نازين زاغري التي أكملت عامها الرابع في معتقلات الملالي سببه 400 مليون جنيه إسترليني تطالب حكومة الملالي بها، نظير صفقة سلاح منذ عهد الشاه رضا بهلوي.

وكشفت عن رسالة وجهها وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إلى محامي المواطنة الإيرانية البريطانية المسجونة في إيران، أشار خلالها لأول مرة بأن هناك ديونا مستحقة على لندن لإيران مقابل صفقة بيع دبابات في عهد الشاه بهلوي، لم تتسلمها طهران، بحسب ما نقلت صحيفة الجارديان، وألمح إلى أن نظام المرشد الأعلى علي خامنئي وضع سداد المبلغ مقابل تسليم السجينة، وفقا لـ «العربية نت».

وأكد والاس أن الحكومة البريطانية ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لسداد تلك الديون، مشددا في آن على أن اعتقال زاغري غير قانوني وعلى السلطات الإيرانية الإفراج عنها دون قيد أو شرط.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنها تقدر بنحو 400 مليون جنيه، تتعلق ببيع دبابات لم يتم تسليمها لإيران بعد ثورة 1979.

وتأكيدا لذلك قال ريتشارد راتكليف، زوج زاغري، إنهم كتبوا إلى وزراء دفاع مختلفين حتى الآن، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الرد على رسالتهم. وأضاف أن «وزارة الخارجية أبلغتهم في وقت سابق أنه بالنظر إلى العقوبات، فإن سداد الديون لإيران في شكل مواد إنسانية أمر مقبول».

ولم تعترف إيران علانية بأن الإفراج عن زاغري مرتبط بسداد تلك الديون على الرغم من أن القضاة الإيرانيين أشاروا مرارا إلى ذلك باعتباره عقبة رئيسة أمام إطلاق سراحها، كما لم تفعل بدورها لندن الذي تؤكد منذ سنوات أن اعتقال مواطنتها غير قانوني. ويمثل دفع الأموال إلى إيران مشكلة كبرى في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها.

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وقالت صحيفة الجارديان إن الحكومة البريطانية مترددة في دفع الديون، لأنها تخشى في حالة سدادها على شكل مواد إنسانية أن ينتهي بها الأمر في أيدي الحرس الثوري، بالإضافة إلى ذلك لا تريد بريطانيا أن يُنظر إلى المبلغ المدفوع على أنه فدية للإفراج عن الرهينة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية للمحكمة للنظر في ديون بريطانيا لإيران في 4 نوفمبر، بعد يوم واحد بالضبط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويقول محامو زاغري إن الموعد لا يمكن أن يكون مصادفة، لأن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قد تتغير بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المعتقلة نازين زاغري

ولدت عام 1978

في طهران