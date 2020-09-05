شكرا لقرائتكم إحباط مخطط لتفجير خيم متظاهرين بذي قار.. واعتقال المتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع الخطوات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية لتعقب قتلة الناشطين والصحافيين في البلاد، أعلنت السلطات، السبت، عن إحباط عملية تفجير استهدفت خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوباً، فيما تم القبض على الجاني.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة استخبارات المحافظة، عن ورود معلومات عن وجود أحد المتهمين يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار.

كما أكدت أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار في وزارة الداخلية والقبض على الجاني أثناء قيامه بعملية زرع عبوة ناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وإيقاع الأذى بهم.

من تظاهرات الناصرية - أرشيفية من فرانس برس

وقد قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 4/ إرهاب من قانون العقوبات.

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم في البصرة، مستهدفة السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطن، مضيفاً أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار.

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كما أوضح أن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق. وأكد مدنف أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل.

إلى ذلك، أشار إلى أن العملية ستستمر 5 أيام، على أن يعقد بعدها مؤتمر لتقييم النتائج وسير العملية.

من البصرة

وكانت تظاهرات العراق شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي، محطات عنيفة، واغتيالات طالت نشطاء فاعلين فيها، وإعلاميين ومحامين.

وعلى الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقت عبر كاميرات مراقبة وضعت في الشوارع، إلا أنه لم يتم توقيف أي متهم حتى الآن.

كما شهدت تلك الاحتجاجات المطالبة بحقوق معيشية ومكافحة الفساد قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين.

ففي تصريحات سابقة لـ"العربية"، أوضح علي البياتي، المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان، أن التظاهرات العراقية شهدت سقوط أكثر من 550 قتيلا.