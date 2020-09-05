المرصد السوري: تركيا تواصل دعم المليشيات وتنقل مئات القاصرين من سوريا إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام تركيا بنقل المئات من القاصرين من سوريا إلى ليبيا، وذلك بهدف القتال في صفوف المليسيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا نقلت نحو 350 قاصراً من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف عبدالرحمن أن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قد قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أرجعت إلى سوريا عبر تركيا.

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وأشار مدير المرصد إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.

والخميس الماضي، أعلن المرصد السوري أن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حالياً بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقل عناصرها إلى ليبيا "في حال انهيار وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة هناك".

وأوضح أن هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار، مضيفاً: "زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفّ في الآونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار".

وبحسب تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، فإن أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين، أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020.