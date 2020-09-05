بالفيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت جهودها خلال شهر في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط 31466 قضية تموينية متنوعة، و852 مقهى مخالف، وغلق 44 مكان نشاط تعليمية مخالفة، وغلق 10846 محل مخالف لقرار الغلق وضبط 71241 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات، و4060 شخص في مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وضبط المخالفين لقرار إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة.

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كما حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 212 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و9.6 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال شهر.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.