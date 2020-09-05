- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
وضعت ربة منزل بمركز دار السلام جنوبي سوهاج، اليوم السبت، في أحد المستوصفات الخيرية توأم "ذكرين" أحدهما برأسين.
من جانبه قال الدكتور أحمد صابر، أخصائي النساء والتوليد والذي أجرى عملية الولادة للسيدة إن تلك الولادة تعتبر حالة نادرة، مضيفًا أن تلك الحالة تحدث مرة كل 250 ألف حالة ولادة.
وأشار "محمد" إلى أن السيدة وضعت توأمها في الشهر الثامن في حالة ولادة طبيعية، لافتًا إلى أنه من خلال الأشعة رباعية الأبعاد تبين أن أحد التوأم برأسين، وأن سبب ذلك يرجع إلى تأخر انقسام العلقة في الرحم.
وتابع أخصائي النساء والتوليد أن حالة المولود ذو الرأسين غير مستقرة وجرى وضعه داخل حضانة أطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر ولادة طبيعية.. سيدة تضع توأمًا "أحدهما برأسين" في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.