بأمر محافظ قنا.. إغلاق الطرق المؤدية لمحافظة البحر الأحمر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قرر اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، مساء السبت إغلاق الطرق المؤدية لمحافظة البحر الأحمر، وهي طرق "قفط – القصير"، و"قنا – سفاجا"، نظرا لموجة الطقس السيئ.

كما أمر محافظ قنا برفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ في جميع الوحدات المحلية للمحافظة لمواجهة أي مخاطر محتملة لموجة الطقس السيئ.

وفي السياق أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة، وذلك بسبب السيول وموجة الطقس السيئ التي ضربت المنطقة اليوم السبت.

Advertisements

وأكدت إدارة المرور أن القرار يأتي حفاظًا على الأرواح والممتلكات، من التعرض لمكروه بسبب السيول والأمطار.

ورصدت غرفة عمليات محافظة قنا، هبوب عواصف ترابية متوسطة على عدد من قرى مركز قفط جنوبي محافظة قنا.

كما تلقت إدارة الأزمات إخطارًا بسقوط أمطار متوسطة على منطقة الكيلو 85 على طريق "قنا – سفاجا" الصحراوي الشرقي.

وأفاد مصدر بإدارة أزمات قنا لـ"الخليج 365"، أن موجة التقلبات الجوية عصر السبت لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، كما تعزز الأجهزة التنفيذية والطوارئ بمراكز قنا التسعة، من جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر محتملة لموجة التقلبات الجوية.