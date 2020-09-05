لميس الحديدي تعلن مغادرتها قناة "الحدث": "انتظروني في تجربة جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، مغادرتها قناة "الحدث" السعودية وتوقف برنامجها "القاهرة الآن" التي كانت تقدمه عبر شاشتها.

وكشفت لميس الخبر عبر عدة تدوينات عبر حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بكلمات مؤثرة.

وبدأت لميس كلماتها كاتبه: "شكرًا لقناة الحدث، وكل القائمين عليها والعاملين بها، على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج القاهرة الآن، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانيات التغطية الحديثة وأدواتها".

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وتابعت: "ولكن -وهو الأهم- لما تضمة من كوادر صحفية و تلفزيونية تعشق المهنة وتتفانى أن تقدم الأفضل والأكثر دقة لمشاهديها مهما كانت الصعوبات، لكل هؤلاء شكرًا، فخورة إنني كنت واحدة منكم.. وشكر متصل لجمهور الحدث الواسع في أرجاء الوطن العربي".

وأنهت لميس: "أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها، وانتظروني قريبًا في تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق".