إيطاليا: رسو قارب يحمل 107 مهاجرين على ساحل لامبيدوزا الليلة الماضية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن رسوّ جديد لمجموعة مهاجرين على سواحل لامبيدوزا ببلدية أغريجنتو الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم اعتراض قارب يقل 107 مهاجرين قبالة سواحل الجزيرة من قبل دورية لرجال قوات حماية الميناء وعناصر الشرطة المالية”.

وذكرت المصادر أن “المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة، والذين غادروا من السواحل الليبية، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي تستضيف حاليا 1239 شخصا”.