العراق: لم ندخل مرحلة جديدة من كورونا ومازلنا في الأولى

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن العراق لم يدخل مرحلة جديدة من جائحة فيروس كورونا، قائلة إن البلاد لا تزال في المرحلة الأولى من الوباء.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح صحفي،

إن "العراق مازال في المرحلة الأولى من تفشي الوباء، وهناك قدرة للمؤسسات الصحية على استيعاب المصابين لأن معظم الإصابات خفيفة وتحتاج إلى عزل منزلي، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحي قليلة".

وأضاف، أن "زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي".

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وتوقع الحلفي "زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.