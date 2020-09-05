اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، ثلاثة من حراس المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "القوات الإسرائيلية اعتدت على حراس الأقصى داخل قبة الصخرة، واعتقلت ثلاثة منهم، وهم:عمران الأشهب، وعماد عابدين، وحارسة الأقصى هبة سرحان".
بدوره، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مقدسية قولها إنه "تم اعتقال الحارسة هبة سرحان بعدما منعت عددا من الجنود الإسرائيليين من اقتحاممسجد قبة الصخرة من باب الجنة".
ولفت المركز إلى أن القوات الإسرائيلية "تستهدف حراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه"، مشيرا إلى أن "محكمة إسرائيلية صدقت مؤخرا على عدة قرارات هدم منازل لحراس الأقصى وقرارات أخرى تمثلت في إبعادهم عن الأقصى ومنعهم من السفر".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.