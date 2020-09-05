قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، ثلاثة من حراس المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "القوات الإسرائيلية اعتدت على حراس الأقصى داخل قبة الصخرة، واعتقلت ثلاثة منهم، وهم:

عمران الأشهب، وعماد عابدين، وحارسة الأقصى هبة سرحان".

بدوره، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مقدسية قولها إنه "تم اعتقال الحارسة هبة سرحان بعدما منعت عددا من الجنود الإسرائيليين من اقتحام

مسجد قبة الصخرة من باب الجنة".

ولفت المركز إلى أن القوات الإسرائيلية "تستهدف حراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه"، مشيرا إلى أن "محكمة إسرائيلية صدقت مؤخرا على عدة قرارات هدم منازل لحراس الأقصى وقرارات أخرى تمثلت في إبعادهم عن الأقصى ومنعهم من السفر".