الاحتلال إسرائيلي يضع يده على قلاع أثرية شمال الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنها ستصادر قلعتي دير سمعان بمساحة 6 دونمات و75 مترا، ودير قلعة بمساحة 17 دونما و915 مترا، غرب بلدة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وقال فارس الديك المختص في الشؤون الإسرائيلية والمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، لوكالة "معا" الفلسطينية في هذا الصدد: "لم نتفاجأ بإعلان الاحتلال عن نيته لمصادرة المناطق الأثرية والقلاع، بحجة ترميمها

والمحافظة عليها، علما أن قلعة دير سمعان والأرض المحيطة بها تبلغ مساحتها 20 دونما، تحيطها مستوطنة ليشيم من جهاتها الشرقية والغربية والشمالية، والتي بدأ العمل فيها من قبل الاحتلال في نهاية عام 2010، وأخدت بالتوسع على أراضي مواطني بلدات كفر الديك وديربلوط ورافات".

وأضاف الديك، أن السلطات الإسرائيلية "قامت

بسرقة الآثار الموجودة في القلاع ومنع المواطنين من الوصول إليها من خلال قطع الطرق، ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها بسهولة".

ولفت إلى أن "قلعة دير قلعة تقع على أراضي بلدة دير بلوط والتي تحاذيها مستوطنة "بيدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين من بلدتي كفر الديك ودير بلوط والتي أقيمت في عام 1983. ومنذ ذلك الحين حتى اليوم أصبح الوصول إلى القلعة بحاجة لمجهود حيث لا توجد طريق واصلة، إضافة إلى مخاوف المواطنين من اعتداءات المستوطنين أثناء وجودهم بأراضيهم"