الصحة الفلسطينية: 433 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم .

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم السبت: "حالات الوفاة سُجلت لثلاثة مواطنين من

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محافظة قلقيلية (44 و67 و70 عاما)، ومواطنَين من محافظة الخليل (67 و75 عاما)".

وأوضحت الكيلة في بيانها أن قطاع غزة تصدر الإصابات الجديدة مسجلا 110 حالات، تلته محافظة نابلس بواقع 75 حالة،

بينما كانت باقي الحالات من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وزيرة الصحة أن "هناك 26 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 33327 إصابة، تعافي منها 22586، فيما بلغت حالات الوفاة 197.