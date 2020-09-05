كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هزاع بن زايد: المؤسسات الوطنية بالامارات علامات عالمية مضيئة على طريق الخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المؤسسات الوطنية علامات عالمية مضيئة على طريق الخير، مشيراً سموه إلى أن الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة.

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم الدولي للعمل الخيري نتوجه بأطيب التحايا للمؤسسات الوطنية التي أصبحت علامات عالمية مضيئة على طريق الخير.. الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة دوماً، وقبل أزمة كورونا وخلالها وبعدها ستظلّ نموذجاً مشرقاً للتضامن الإنساني».