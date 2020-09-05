رجاء بني ملال يجري تحاليل كورونا استعدادا لمبارة الدفاع الحسني الجديدي – صور

أخضع نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم السبت، أطر النادي، ولاعبين، وأطر عاملة، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد استعدادا لمقابلة الدفاع الحسني الجديدي.

واجرى لاعبو رجاء بني ملال والأطر التقنية والإدارية والطبية مسحة طبية السابعة لهم للكشف عن فيروس كورونا بمقر إقامة الفريق بفندق جنان عين أسردون تحت إشراف المندوبية الجهوية للصحة.

ويسعد الفريق الملالي بمبارته المقبلة أمام الدفاع الحسني الجديدي التي ستجرى يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2020 بمدينة وادي زم ضمن منافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية لكرة القدم التي كانت تأجلت بسبب إصابة لاعبين.

وكان فيروس كورونا قد تمكن من التسلل لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، حيث تم الإعلان غن إصابة 13 لاعب من بينهم ياسين الصالحي و سفيان طلال، و لاعبين آخرين،