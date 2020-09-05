تطوان.. السرعة تتسبب في انقلاب سيارة وإصابة سائقها بجروح متفاوتة الخطورة

تسببت حادثة انقلاب سيارة، ظهر اليوم السبت، بالطريق الرابطة بين تطوان ومرتيل، في إصابة خطيرة لسائقها، إذ جرى نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن السائق كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى به إلى فقدان السيطرة على مقود سيارته، وانقلابها بالقرب من المدارة المؤدية للمنطقة الصناعية.

وأضاف شهود عيان، أن هذه المدارة تشهد من حين لآخر حوادث سير متفرقة، مرجحين ذلك إلى السرعة المفرطة لبعض السائقين ما يؤدي في انقلاب عرباتهم، والتسبب في إزهاق عشرات الأرواح سنويا.