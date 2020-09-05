الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة في أربع دول منها اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، السبت، من خطر مجاعة تواجهه 4 دول منها اليمن.

وأضاف غوتيريش أن هذه الدول تواجه "خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي على نطاق واسع".

وجاء ذلك في مذكرة، اطّلعت عليها "أسوشييتد برس"، بعثها الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، أمس، الجمعة.

وقال غوتيريش "بعد أن عانوا سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به، يواجه سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان، مرة أخرى، شبح ازدياد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة".

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وأوضح أن الدول المذكورة تعد بين البلدان التي تواجه أكبر الأزمات الغذائية في العالم.

واشتكى الأمين العام من شح التمويل لتقديم مساعدات للدول المتضررة، مشددا على ضرورة التحرك فورا لمعالجة المشكلة.

وقال إن هناك "تدهورا مماثلا" في بعض البلدان الأخرى المتضررة من الصراع، بما فيها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان.