شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يتضامن مع السودان في تجاوز محنة السيول والفيضانات والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان في ضحايا السيول والفيضانات.

وأعرب الأزهر الشريف في بيان أصدره اليوم عن خالص تضامنه مع دولة السودان في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يوفق السودان في تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.

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