شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 83 إصابة بكورونا و 7 أصابات في مالي والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت وزارة الصحة فى مالي تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي ارتفع إلى 2814، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 126 شخصًا.
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