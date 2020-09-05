شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل 83 إصابة بكورونا و 7 أصابات في مالي والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 13964 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 291 حالة وفاة. كما أعلنت وزارة الصحة فى مالي تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي ارتفع إلى 2814، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 126 شخصًا.

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