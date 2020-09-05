ذا لانسيت الطبية: اللقاح الروسي أنتج أجساما مضادة

موسكو ـ رويترز: أفادت نتائج نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية أن لقاح “سبوتنيك” الروسي لمرض كوفيد 19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة. وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين. وقالت الدورية إن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد بدون آثار جانبية خطيرة. وقالت الدورية “التجربتان اللتان استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة”.

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شركات مطورة للقاحات تتعهد الالتزام بمعايير الأمان

نيويورك ـ رويترز: أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن عددا من الشركات المطورة للقاحات ،ومنها فايزر وجونسون اند جونسون ومودرنا، تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة. وقالت الصحيفة إن هذه الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع، واستشهدت بمسودة بيان مشترك يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها. وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن التعهد قد يصدر قريبا ربما هذا الأسبوع. يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر على سلامة وفعالية أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.