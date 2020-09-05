الصحة العالمية تتوقع توزيع اللقاح بحلول منتصف 2021

جددت الدعوة لتوحيد جهود دول العالم للتصدي للفيروس

ـ وفيات وإصابات جديدة في دول الخليج

ـ البحرين تسمح بدخول الخليجيين وحاملي التأشيرات الإلكترونية

ـ مدارس الضفة الغربية تستقبل تلاميذها

ـ زيادة الإصابات في غزة تثير قلق الأمم المتحدة

ـ مدارس إيران تفتح أبوابها مجددا

ـ أذربيجان تعيد فتح المقاهي والمطاعم

ـ توقع بلوغ الوفيات بأميركا 410 آلاف بحلول 2021

ـ الإصابات تصل إلى 09ر4 مليون في البرازيل

ـ إسبانيا تقترب من حاجز النصف مليون إصابة

ـ أجراس الخطر تدق في أنقرة مع تفشي الفيروس

ـ الهند تتخطى البرازيل في عدد الإصابات

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تأمل في التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بحلول منتصف 2021. وقالت سمية سواميناثان في إيجاز صحفي في جنيف “المؤكد أنه بحلول منتصف 2021 يجب أن نبدأ في رؤية بعض اللقاحات تنتقل إلى الدول والشعوب”. من جهة أخرى، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دول العالم إلى توحيد جهودها للتصدي لفيروس كورونا قائلا إن “وطنية اللقاح” لن يكون من شأنها سوى إبطاء الاستجابة للجائحة. وقال تيدروس إن 78 من الدول مرتفعة الدخل صارت الآن ضمن خطة تخصيص اللقاح العالمي “كوفاكس” ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 170 دولة. وأضاف أن الانضمام إلى هذه الخطة يضمن لتلك الدول الوصول إلى أكبر محفظة في العالم للقاحات. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد 26 مليونا و 776 ألفا و 480 حالة في مختلف أنحاء العالم وفقا لبيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و791 إصابة جديدة. كما أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس و720 إصابة. فيما قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة انها سجلت حالة وفاة جديدة و705 إصابات بالفيروس. من جانبها، قالت سلطات مطار البحرين إن المملكة ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول.

من ناحية أخرى يتوجه صبيحة اليوم الأحد، نحو مليون و350 ألف طالب، إلى مدارسهم بالضفة الغربية المحتلة، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، وفق إجراءات صحية ووقائية عالية. وفي غزة تم تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الحالة الأولى وسط سكانها الأسبوع الماضي، بينما حذرت منظمة إغاثة تابعة للأمم المتحدة من أن نقص المواد الطبية الأساسية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي قد يجعل من الصعب علاج المرض بشكل فعال. بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3041. بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر عن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45773 إصابة مؤكدة.

دوليا، فتحت المدارس الإيرانية أبوابها مجددا أمس لاستقبال 15 مليون طالب بعد إغلاق استمر سبعة أشهر على الرغم من مخاوف بشأن زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلد. وقال الرئيس حسن روحاني، الذي أشرف على فتح المدارس في اتصال عبر دائرة فيديو بثه التلفزيون الرسمي “نتحمل هذا العام عبئا أثقل من المسؤولية تجاه طلابنا”. من جانبها، أعلنت مجموعة المهام الخاصة الحكومية المعنية بمنع انتشار مرض كوفيد 19 في أذربيجان أنه سيتم السماح بتناول الطعام داخل المقاهي والمطاعم اعتبارا من 8 سبتمبر الجارى . في السياق، جاء في توقع لمعهد قياس وتقييم الصحة بجامعة واشنطن أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 410 آلاف بحلول نهاية العام مسجلا أكثر من ضعف العدد الإجمالي لحالات الوفاة الراهن كما توقع احتمال أن يقفز معدل الوفاة بالفيروس إلى 3000 يوميا في ديسمبر. الى ذلك، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 09ر4 مليون حالة. في حين اقتربت إسبانيا من تخطي عتبة النصف مليون إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 4503 حالات إصابة جديدة.

وفي بريطانيا، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 344 ألفا و686 حالة. وفي تركيا، يقول أطباء في العاصمة أنقرة إن الزيادات الكبيرة في إصابات كورونا بأنقرة تزيد الضغط على المستشفيات لأقصى حد وإن السلطات التركية بحاجة إلى فرض إغلاق جديد للسيطرة على الفيروس، وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أن المدينة باتت في الوقت الراهن بؤرة التفشي لكوفيد 19 في تركيا. وفي الهند، ينتشر الفيروس بشكل أسرع عن أي منطقة في العالم، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين ليتجاوز إجمالي حالات الإصابة أربعة ملايين، لتتخطى بذلك عدد الإصابات في البرزايل. وفي الصين، سجل البر الرئيسي 10 حالات وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا. بينما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بالفيروس.