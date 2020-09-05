وفاة 16 بانفجار خط أنابيب غاز قرب مسجد ببنجلادش

دكا ـ رويترز: قالت الشرطة وأطباء أمس إن حصيلة ضحايا ما يشتبه بأنه انفجار غاز بمسجد خارج عاصمة بنجلاديش دكا، بلغ 16 شخصا. وقال ضابط الشرطة زايد العلم إن الانفجار وقع مساء امس الأول عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد بيت الصلاة الجامع في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب دكا. وأضاف أن 37 من أصل 40 ضحية، أصيبوا بإصابات بالغة، ونقلوا على وجه السرعة إلى معهد الحروق والجراحة التجميلية التخصصي الحكومي في دكا. وقال الطبيب بارثا سانكار بول للصحفيين إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في المستشفى خلال الليل. وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين قضوا في نهار امس محذرا من ارتفاع حصيلة الوفيات. وقالت سامانتا لالسين مديرة المعهد للصحفيين إن طفلا عمره سبع سنوات احترق حوالي 95 بالمئة من جسده قد توفي بالمستشفى، مضيفة أن حالة معظم الضحايا خطيرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية أقارب الضحايا وهم يبكونهم خارج المستشفى. وقال أفراد إدارة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق الذين قاموا بإخماد الحريق وأنقذوا الضحايا إن الانفجار ربما يكون سببه تسرب غاز.

وقال عبدالله العارفين، وهو مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق إننا “نشتبه أصلا في تراكم الغاز من أحد الخطوط أسفل المسجد ربما يكون هو سبب الانفجار”. وأضاف أن ستة مكيفات هواء انفجرت داخل المسجد. وكانت وحدة إبطال مفعول القنابل التابعة للشرطة قد جمعت أدلة من مكان الحادث لدراسة سبب الانفجار. وقال البريجادير جنرال سجاد حسين، رئيس دائرة الإطفاء والدفاع المدني، إن وكالة “تيتاس” الحكومية لنقل الغاز وتوزيعه، وإدارة المقاطعة شرعتا في إجراء تحقيقين منفصلين في الحادث.