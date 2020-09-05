العراق يحصد اربع ميداليات ملونة في البطولة العربية للتايكوندو

2020-09-05 | 18:36
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اختتمت البطولة العربية الافتراضية الاولى للبومسي التي نظمها الاتحاد العربي للتايكواندو عبر الفيديو بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية وبمشاركة عربية واسعة.
وجاءت النتائج العراقية مميزة بحصد اربع ميداليات نصفها عن طريق اللاعبة شهد حمادي شهاب بحصولها على فضية وبرونزية، بينما حصد اللاعب بلال مهند غازي وزميله حميد عبد الرحمن برونزيتان لتكون الحصيلة النهائية اربع ميداليات وهي نتيجة ايجابية في ظل الظروف التي تعصف بالرياضة بشكل عام.
وقدمت رئاسة اتحاد التايكواندو امتنانها لجهود المدرب عمر حميد ولاعبيه التي بذلت من اجل تحقيق هذه النتائج الجيدة.
يذكر ان البطولة اجريت بطريقة الفيديو الافتراضي عن بعد تحت اشراف حكام وخبراء الاتحاد العربي.
وقدمت رئاسة اتحاد التايكواندو امتنانها لجهود المدرب عمر حميد ولاعبيه التي بذلت من اجل تحقيق هذه النتائج الجيدة.
يذكر ان البطولة اجريت بطريقة الفيديو الافتراضي عن بعد تحت اشراف حكام وخبراء الاتحاد العربي.
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