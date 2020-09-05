الصحة تؤكد: العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي كورونا



اعلنت وزارة الصحة، السبت، عدم دخول العراق لميدخل مرحلة جديدة من تفشي فايروس كورونا وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "العراق لم يدخل مرحلة جديدة من تفشي كورونا والمؤسسات الصحية قادرة على استيعاب المصابين بكورونا". Advertisements وأضافت أن "هناك تنسيقاً بين اللجان المشتركة لمتابعة امتحانات السادس الإعدادي". واعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4644 اصابة جديدة بكورونا، وشفاء 3891 مصاباً من الفايروس.

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