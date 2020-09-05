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الجوازات السعودية توضح حقيقة فتح الطيران أمام الرحلات للكويت والبحرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

الجوازات السعودية توضح حقيقة فتح الطيران أمام الرحلات للكويت والبحرين

متابعات_ الخليج 365

نفت المديرية العامة للجوازات في المملكة اليوم السبت فتح الطيران الدولي السعودي أمام الرحلات لدولتي الكويت والبحرين، والمتوقفة منذ مارس الماضي.

 

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 وذكرت مديرية الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الطيران السعودي، وإعادة استئناف رحلاته بعد فترة التوقف التي صاحبت جائحة ، وذلك ردًا منها على استفسار أحد المتابعين، حول صحة ما يُثار بشأن فتح الطيران السعودي، رحلاته لدولتي الكويت والبحرين.

 

ووجّه أحد المتابعين تساؤلًا لحساب الجوازات السعودية، جاء فيه "‎هل صحيح تم فتح الطيران السعودي للبحرين والكويت؟" لترد عليه الجوازات السعودية وتحسم الجدل بقولها: " في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه... سعدنا بتواصلك".

 

وأكدت المديرية العامة للجوازات، عدم السماح للمقيمين بالعودة والمغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة (كوفيد-19)، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا بموجب تأشيرة دخول سارية المفعول، باستثناء الحالات الإنسانية.

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