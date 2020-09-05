- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق السلام النهائي السوداني في جوبا 2 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حدد الفرقاء السودانيون، اليوم السبت، يوم الثاني من أكتوبر المقبل، موعداً لتوقيع اتفاق السلام النهائي.
وكشف مقرر الوساطة بجمهورية جنوب السودان، ضيو مطوك، أن رئيس بلاده، سلفاكير، أجرى جلسة مشاورات، لتحديد موعد التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.
وقال ضيو إن الاحتفال بالتوقيع النهائي سيكون في جوبا، نافياً صحة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، عن نقله إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وأضاف أن جنوب السودان، ستقدم دعوات للعديد من الضيوف، حيث سيشهد مراسم التوقيع، العديد من الرؤساء ووزراء خارجية الدول الأفريقية والعربية، إلى جانب المبعوثين الدوليين والسفراء.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان، وتحالف «الجبهة الثورية المسلحة»، الاثنين الماضي، على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام، في عاصمة جنوب السودان جوبا.
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرة إلى أنها لحظة تاريخية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق السلام النهائي السوداني في جوبا 2 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.