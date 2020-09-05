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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقالات بين المتظاهرين ضد العنصرية في بورتلاند الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت مدينة بورتلاند الأمريكية كبرى مدن ولاية أوريجون، اعتقالات في صفوف متظاهرين ضد العنصرية.
واعتقلت الشرطة الأمريكية 27 شخصا، بتهمة انتهاج سلوك مخل بالنظام، بعدما لم يمتثلوا لأوامر بإخلاء منطقة تجمعوا فيها.
وتشهد عدة ولايات أمريكية مظاهرات حاشدة ضد العنصرية منذ مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مايو/أيار الماضي.
وأصبحت بورتلاند مركز هذه المظاهرات حيث نُظمت الاحتجاجات في كل ليلة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وإصلاح الشرطة.
وتحولت بعض هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة الأمريكية، وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار.
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