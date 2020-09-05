زعيم الشعب يدعو لاتحاد المعارضة للإطاحة بإردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المرشح الرئاسي السابق في تركيا محرم أنجه إلى إسقاط حكم الرجل الأوحد، وشدد على ضرورة توحد المعارضة للإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.

وأطلق أنجه حزبا جديدا منفصلا عن «حزب الشعب الجمهوري»، وقال لأنصاره في احتفال أقيم أمس لإطلاق «حركة الوطن»، في بلدة سيفاس بأنطاليا «ليس محكوما على تركيا أن تدار من قبل حزب الرجل الواحد، نريد أن نرى أملا في نهاية النفق من أجل مستقبل أفضل».

وخسر أنجه انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30% من أصوات الناخبين مقابل حصول إردوغان على أكثر من 52%.

وأعرب منافس إردوغان السابق عن خيبته من استبعاده من دائرة الضوء في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 25 يوليو الماضي، حيث تم تكليفه بمقعد خلفي بينما تم الاحتفال بمسؤولين آخرين من حزب الشعب الجمهوري مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس مقاطعة إسطنبول كانان كفتانجي أوغلو.

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وقال إنجه معلقا على ذلك «بالطبع شعرت بالإهانة، لكنني لست شخصا يفعل شيئا طفوليا مثل إنشاء حزب لأنني كنت مستاء من الجلوس في الخلف».

وتردد اسم الرجل بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية بعد أن سرت أنباء حول عزمه إطلاق حزب معارض جديد بعيدا عن «حزب الشعب الجمهوري» إثر خلافات مع رئيسه كمال كليغدار أوغلو، أدت إلى تهميشه.

وكان كمال كليغدار أوغلو، هاجم بدوره سياسات الحكومة التركية برئاسة إردوغان، محملها المسؤولية عن تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، وتأجيج صراعات شرق المتوسط، وتدهور علاقة تركيا مع جميع جيرانها.