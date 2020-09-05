شكرا لقرائتكم مقتل قائد قوة الاستطلاع التابعة للحوثيين بالجوف اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في حين تتواصل المعارك بين ميليشيا الحوثي والجيش اليمني في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، أفادت مصادر، السبت، عن مقتل العقيد محمد ناصر الصوفي قائد قوات الاستطلاع في ما يسمى لواء الصماد التابع لميليشيا الحوثي في معارك مع القبائل والجيش اليمني في جبهة العلم بالمحافظة.

جاء ذلك، بعدما أعلنت قوات الجيش أمس الجمعة، عن تحرير سلسلة جبلية وعدد من المواقع المحيطة بها بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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القتيل محمد ناصر الصوفي

وقال بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

كما أوضح البيان، أن الهجوم الذي وصفه بـ"النوعي" تمكن خلاله الجيش، من تحرير "جبال حويشان" وعدد من المواقع المحيطة بها.

وأشار إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية عربتين وطقمين قتاليين تابعين للميليشيات الانقلابية.