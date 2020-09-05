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خبير بالحركات الإسلامية يفضح تورط إبراهيم منير فى اختلاسات مالية داخل الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منير أديب، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تشهد انشقاقات واسعة بين قواعدها منذ عام 2013 حتى الآن، موضحًا أن أزمة الجماعة تزايدت بعد القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، واختيار إبراهيم منير القيادى الإخوان بديلا له.

 

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن إبراهيم منير هو أحد صقور تنظيم الإخوان، وتتهمه قواعد الإخوان بالتورط فى مجموعة اختلاسات وسرقات مالية بالجماعة، بجانب اتهامه بأنه أسباب اشتعال الأزمة التى يشهدها التنظيم حاليا، بجانب الإبلاغ عن قواعد إخوانية المتواجدة فى لندن للمخابرات البريطانية.

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ولفت الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن قواعد الإخوان أيضا تتهم إبراهيم منير بأنه السبب فى حالة الانقسام التى تشهدها جماعة الإخوان خلال الفترة الراهنة، لذلك يرفض شباب الجماعة اختيار منير قائما بأعمال مرشد الإخوان، وأن يقود التنظيم الآن، لما يتورط فيه من فضائح مالية.

 

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