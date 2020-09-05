شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوائر فردى لمحافظة أسوان فى انتخابات النواب بـ5 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق عليه البرلمان نهائيا، محافظة أسوان إلى 4 دوائر مخصص لها 5 مقاعد فردى كالآتى:

1-الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان بمقعدين: تضم مراكزــ أسوان –دراو وأقسام –أول أسوان –ثان أسوان –أسوان الجديدة

2-الدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو بمقعد واحد: تضم مركز كوم أمبو

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3-الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة بمقعد واحد: وتضم مركز نصر النوبة

4-الدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو بمقعد واحد: وتضم مركز إدفو

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.