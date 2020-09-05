تخبّط في البلدات العربية إثر أنباء الإغلاق وتصريحات غمزو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتشدت عشرات السيارات، اليوم، السبت، أمام مدخل قرية مجد الكروم لإجراء فحص كورونا، بينما احتشد عشرات آخرون في كفر كنا، إثر التخبّط الذي صاحب احتمال الإعلان عن فرض إغلاق شامل على ثلاثين بلدة بعد غدٍ، الإثنين.

كما تشهد مدن أخرى مثل الطيرة والطيبة وأم الفحم تخبطًا في معرفة ما الذي يعنيه الإغلاق الشامل، وإن كانت المدارس ستعود قريبًا أم لا.

وعزّزت تصريحات منسّق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، من حالة التخبّط في البلدات العربيّة، إذ قال في وقت سابق اليوم إنّ "المجتمع العربي قد يشهد عشرات الوفيات خلال الأسابيع المقبلة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، موضحًا أن الحكومة ستجتمع للنظر بفرض مزيد من القيود للحد من انتشار الجائحة.

ولا تزال قائمة "البلدات الحمراء" غير واضحة بشكل نهائي، رغم تبقّي أقلّ من 48 ساعة على الموعد المقرّر لفرض الإغلاق، فبينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا يوم الخميس الماضي أنّ الإغلاق سيفرض على 30 بلدة، تراجع غمزو عن ذلك أمس، الجمعة، وقال إن الإغلاق سيفرض على 8 بلدات فقط.

كما يطرأ سجال بين السلطات المحليّة وبين الجهات الحكوميّة حول تعريف "البلدات الحمراء"، فرفض رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، اعتبار المدينة حمراء وأصرّ على انتظام المدارس فيها، بينما تعزم السلطات اعتبارها مدينة حمراء وشملها في قائمة البلدات المفروض عليها الإغلاق.

مجد الكروم: اكتظاظ في الإقبال على محطة فحص كورونا

شهدت قرية مجد الكروم لليوم الثاني على التوالي، اكتظاظا في الإقبال على محطة فحص كورونا في ساحة "مقبرة الشهداء"، بحسب ما ذكر مراسل "عرب ٤٨" في المنطقة، ربيع سواعد.

وعلم أن المئات من أهالي مجد الكروم والمنطقة توجهوا إلى محطة فحص كورونا منذ ساعات العصر، من أجل إجراء الفحوصات المتواصلة لغاية الساعة العاشرة ليلا.

وجاءت هذه المحطة في أعقاب ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل يومي في مجد الكروم، كما بسبب القلق من إدراج القرية ضمن قائمة "البلدات الحمراء".

ودعا مجلس محلي مجد الكروم، المواطنين خصوصا كل من لديه أعراض كورونا وأيضا من كان على تواصل مع مرضى كورونا، إلى إجراء الفحص من أجل تقليل نسبة الإصابات من مجمل الفحوصات.

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وبيّنت المعطيات الأخيرة الصادرة عن المجلس المحلي ولجنة الطوارئ، أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا بلغ 98 حالة في مجد الكروم.

هذا، وحاول "عرب ٤٨" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك في هذه المرحلة.

367 إصابة بأم الفحم و227 في سخنين

وفي السياق، أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ الأمس ولغاية صباح اليوم، السبت.

وورد في بيان للناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، أنه "جرى تسجيل 25 حالة جديدة خلال أمس، الجمعة، بالإضافة إلى 21 حالة أخرى جرى تشخيصها صباح اليوم، السبت".

وأضاف أن "العدد الكلي للإصابات في المدينة بلغ 1026، منها 367 إصابة نشطة و659 حالة شفاء من الفيروس".

وفي سخنين، أظهرت المعطيات الأخيرة أن عدد الإصابات الفعالة بعدوى الفيروس وصل إلى 227، وهناك تخوف من تفاقم الإصابات وإدراج المدينة ضمن قائمة "البلدات الحمراء"، سيما وأن نسبة الإصابات حسب خطة وزارة الصحة اليوم هي 6.7.

ومن جانبه، اعتبر رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، في بيان له أن "تأثير الأعراس على ارتفاع عدد الإصابات هو من الاستنتاجات الأكيدة والواضحة بحسب تحليل معطيات لجنة الطوارئ في بلدية سخنين، حيث أن عرسا واحدا كفيل بازدياد عدد الإصابات بشكل كبير وانتشار الفيروس في كل أنحاء المدينة وبيوتها".

ورأى أن "تجاوب المواطنين والتزامهم لمدة أسبوع ونصف كان كافيا لصد الانتشار ومنع دخول سخنين لقائمة البلدات الحمراء، لهذا علينا أن نتعامل مع موضوع الأعراس بجدية أكبر، ونستمر بالالتزام لنبعد الأزمة عن بلدنا".