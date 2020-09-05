إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة، اليوم، السبت، إثر تعرّضه لإطلاق نار في الناصرة.
ووقعت جريمة إطلاق النار قرب كنيسة البشارة في البلدة القديمة بالمدينة.
وذكرت مصادر طبيّة أن الشاب يبلغ من العمر 32 عامًا، وأنه نقل إلى المشفى الإنجليزي لتلقّي العلاج.
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