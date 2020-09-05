اخبار العالم

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح خطيرة، اليوم، السبت، إثر تعرّضه لإطلاق نار في الناصرة.

ووقعت جريمة إطلاق النار قرب كنيسة البشارة في البلدة القديمة بالمدينة.

وذكرت مصادر طبيّة أن الشاب يبلغ من العمر 32 عامًا، وأنه نقل إلى المشفى الإنجليزي لتلقّي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا