شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأعمال الخيرية بعجمان توزع 5 آلاف طرد غذائي على متضرري فيضانات السودان والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 وزعت " هيئة الأعمال الخيرية " بعجمان خمسة آلاف طرد غذائي على المتضررين من كارثة السيول و الفيضانات في العاصمة السودانية الخرطوم و عدد من القرى النائية في السودان.

و قال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة في تصريح له إن ذلك جاء ضمن زيارة وفد من الجمعية لجمهورية السودان في ظل الظروف الحالية التي فرضها سوء حال المتضررين و نداءات الإغاثة.

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