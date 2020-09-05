معارض تركى يتعهد بخلاص البلاد من حكم أردوغان

السبت 5 سبتمبر 2020

تعهد المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية محرم إنجه، أمس الجمعة، بإيجاد طريق لخلاص البلاد مما وصفه بـ حكم الرجل الواحد- في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- بانطلاق حركة الوطن.



وقال إنجه لأنصاره في بلدة سيفاس بأنطاليا، وفق ما ذكر موقع أحوال التركي: "ليس محكوما على تركيا أن (تُحكم) من جانب أحزاب الرجل الواحد، نريد أن نرى الضوء في نهاية النفق، وتحقيق مستقبل أفضل لنا".

Advertisements

وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل حصول أردوغان على أكثر من 52 بالمئة.

وعُرف عنه تعهده بعدم دخول السياسة إلى المساجد والثكنات والمدارس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في ذات الوقت أن تركيا بحاجة إلى الجيش والمساجد، وأنه ليس لديه تحفظ على المتدينين، وأن على الأسر تثقيف أبنائها دينيًا، ولكن يجب إبعاد السياسة عن الجيش والمساجد والجامعات