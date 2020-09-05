شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبي: تركيا عطلت مخرجات مؤتمر برلين والان مع التفاصيل

السبت 5 سبتمبر 2020 أكد عضو بمجلس النواب الليبي أنه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات.

ونقلت العربية عن العضو البرلماني قوله إن تركيا رفضت المبادرة المصرية. Advertisements وأشار البرلماني الليبي إلى أن تركيا عطلت مخرجات مؤتمر برلين.

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